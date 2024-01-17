Детский сад в Костомукше приостановил работу в связи с аварией на теплосетях

Систему теплоснабжения близлежащих жилых домов авария не затронула.

Сегодня в связи с аварией на тепловых сетях в Костомукше в районе улицы Антикайнена приостановлена работа детского сада «Кораблик». Об этом сообщили в паблике Костомукшского городского округа.

Как рассказали в источнике, специалисты администрации округа, сотрудники МУП «Теплосети» и подрядной организации уже работают на месте повреждения. Ремонтно-восстановительные работы планируется провести в течение дня.



«Ситуация находится под контролем. Систему теплоснабжения близлежащих жилых домов авария не затронула. С целью не допустить разморозки системы отопления дошкольного учреждения, внутренняя система теплоснабжения поставлена на циркуляцию, на входной группе в здание установлены тепловые пушки», — написали в сообществе.



