Детский сад в Петрозаводске остался без воды

В нескольких домах на Перевалке из-за аварии исчезла холодная вода.

Утром 9 ноября в 10.50 произошло отключение холодного водоснабжения в нескольких зданиях в петрозаводском районе Перевалка. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

Без воды остались многоквартирные дома № 8, 10, 12 по улице Зеленая, а также дом № 11 по той же улице — там расположен детский сад № 110.

Причиной отключения стало устранение повреждения на сетях АО «ПКС-Водоканал». Подвоза воды, как написали в ЕДДС, не будет — подключения следует ждать в районе 5 часов вечера.