Детский сад в Петрозаводске повторно залило во время ремонта кровли

Администрация столицы Карелии готовит третье обращение в прокуратуру с просьбой проверить действия подрядчика, ремонтирующего кровлю детского сада № 118.

В минувшие выходные в детском саду № 118, где идет капремонт кровли, произошло повторное залитие. В первые раз садик во время ремонта крыши залило летом. При этом в соответствии с контрактом компания ООО «СМС» должна была завершить капитальный ремонт кровли до 20 августа, однако работы не завершены до сих пор. В настоящее время выполнено 80% от общего объема. Об этом сообщили в администрации города.

«В летний период при проведении работ произошло залитие помещений детского сада. В адрес ООО „СМС“ были направлены акты и претензии, подтверждающие данные факты. В соответствии с условиями контракта подрядная организация должна была восстановить поврежденные помещения, однако эти работы не были выполнены надлежащим образом. Более того, в минувшие выходные в детском саду № 118 произошло повторное залитие», — говорится в сообщении администрации города.

Как отметили в мэрии, администрация Петрозаводска предоставляла соответствующую информацию в городскую прокуратуру 29 августа и 12 сентября. В ближайшее время в надзорное ведомство будет направлено третье обращение с просьбой провести проверку в отношении действий, а также бездействия подрядчика. Кроме того, в соответствии с контрактом к ООО «СМС» будут применены штрафные санкции, уточнили в мэрии.

По сообщению администрации города, воспитанники детского сада № 118 не находятся в помещениях, в которых произошло залитие, в связи с чем образовательный процесс не прерывается.

Ранее сообщалось, здание детского сада №12 в Петрозаводске пострадало от ремонта недобросовестного подрядчика.