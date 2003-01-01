Детский сад в Сегеже закроют на неделю из-за регистрации инфекций

С 16 октября один из корпусов сегежского детского сада временно прекратит работу.
Связано это с регистрацией случаев заболеваний энтеровирусной инфекцией, рассказали в паблике учреждения в ВК.
С 16 по 24 октября корпус №1 по ул. Антикайнена будет закрыт. Образовательный процесс приостанавливается с целью предупреждения дальнейшего распространения инфекции. Это рекомендовано Управлением Роспотребнадзора Карелии.
В этот период воспитанникам строго запрещено посещать кружки, уточнили в саду.
Напомним, ранее в Новой Вилге почти 30 детей заразились кишечной инфекцией.