Детский телефон доверия получит номер «124»

Детский телефон доверия станет доступен с мобильных по короткому номеру «124» до конца текущего года.

Об этом РИА Новости рассказали в Фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«В конце 2021 года помощь детского телефона доверия станет доступна с мобильных телефонов по короткому номеру «124», — говорится в сообщении.

Детский телефон доверия запустили в России в 2010 году. За 11 лет работы его специалистами принято около 11 миллионов обращений.

На детский телефон доверия 8 (800) 200-01-22 за экстренной психологической помощью обращаются дети, подростки, их родители или лица, их заменяющие, а также иные граждане.

Кроме того, консультацию могут получить дети и взрослые, проживающие в отдаленной сельской местности, где в силу объективных обстоятельств затруднено обращение в психологические службы, службы социальной поддержки населения, органы опеки и попечительства.

С начала текущего года на горячую линию детского телефона доверия поступило свыше 211 тысяч обращений.