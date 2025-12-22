«Детское шампанское» могут запретить в России

В Госдуме предложили ограничить продажу имитаций алкогольных напитков детям.
Безалкогольные имитации спиртосодержащих напитков, именуемые «детскими», должны исчезнуть с прилавков российских магазинов, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).
— Мы считаем, что таких напитков не должно быть на рынке. Должно быть безалкогольное вино, безалкогольное шампанское или пиво. Но ни в коем случае не «детское» шампанское. Вот такие маркетинговые ходы ведут к негативным последствиям в плане потребления алкоголя уже взрослыми людьми. (…) Мы считаем, что детям нельзя продавать [подобные] напитки, — сказал он.
По заказу Госдумы профильные специалисты изучили влияние имитаций на общественное сознание, и пришли к выводу, что их потребление приводит к формированию «спокойного отношения» несовершеннолетних к спиртному.
— У детей становится гораздо меньше препятствий к потреблению алкогольных напитков, — добавил депутат.
Ранее стало известно, что с 1 января в России вырастут минимальные цены на крепкий алкоголь. Так, стоимость водки увеличится до 409 рублей, бренди — 605 рублей, а коньяка — 755 рублей за 0,5 литра.