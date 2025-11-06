Детскую площадку за 5 миллионов рублей построят в Петрозаводске

В Добрынинском сквере на Кукковке построят современную детскую площадку со скейт-парком.
На строительство детской площадки в Добрынинском сквере предусмотрено 5 млн рублей. Основная часть средств — республиканский бюджет, также проект софинансирует и бюджет города. Еще около 10% — это спонсорская помощь.
— Подрядчик уже завершил демонтаж старого оборудования и приступил к установке современного игрового городка, — рассказали в мэрии.
Для детей появится целый комплекс из 12 конструкций: качели, горки, песочница и другие игровые элементы. Вокруг площадки установят скамейки, урны и новые опоры освещения.
Работы ведутся по региональной программе поддержки местных инициатив. Завершить их планируют до конца осени. А в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в сквере появится скейт-парк для подростков.
