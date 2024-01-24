Детскую школу искусств в Суоярви капитально отремонтируют благодаря нацпроекту

Подготовка к работам уже началась.
Детскую школу искусств в Суоярви готовят к капитальному ремонту, сообщили на официальном портале республики Карелия.
Как рассказали в источнике, ремонтные работы будут продолжаться в течение 2024 года. Подготовка к ним уже началась.
Обновить здание школы поможет нацпроект «Культура», который реализуют по инициативе президента страны.
Детская школа искусств Суоярви существует с 1959 года. На сегодняшний день здесь открыты музыкальное, художественное, хореографическое и театральное отделения, на которых занимаются 612 человек. В прошлом году 286 воспитанников школы стали лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных и республиканских конкурсов.
Необходимость провести капитальный ремонт назрела давно, поскольку школа размещена в историческом здании, объекте культурного наследия, которое было построено предположительно в 1938–1939 гг.
В здании отремонтируют кровлю, фасад, заменят окна, крыльцо, отмостку, приведут в порядок инженерные системы: вентиляцию, электроснабжение, водопровод и канализацию, отопление.
«Мы все очень ждем капитальный ремонт нашей школы! Новое здание — это новые перспективы, новые идеи, новые проекты. Ремонт значительно улучшит условия обучения, создаст дополнительные возможности для реализации творческих проектов», — отметила Диана Мурашевич, старший методист школы.
В источнике напомнили, что главная задача нацпроекта «Культура» — повышение доступности культурных благ и расширение возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей не только крупных городов, но и отдельных населенных пунктов.
К концу 2024 года в России будут реконструированы и капитально отремонтированы 989 региональных и муниципальных детских школ искусств.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание