Детскую школу искусств в Суоярви капитально отремонтируют благодаря нацпроекту

Подготовка к работам уже началась.

Детскую школу искусств в Суоярви готовят к капитальному ремонту, сообщили на официальном портале республики Карелия.

Как рассказали в источнике, ремонтные работы будут продолжаться в течение 2024 года. Подготовка к ним уже началась.

Обновить здание школы поможет нацпроект «Культура», который реализуют по инициативе президента страны.

Детская школа искусств Суоярви существует с 1959 года. На сегодняшний день здесь открыты музыкальное, художественное, хореографическое и театральное отделения, на которых занимаются 612 человек. В прошлом году 286 воспитанников школы стали лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных и республиканских конкурсов.

Необходимость провести капитальный ремонт назрела давно, поскольку школа размещена в историческом здании, объекте культурного наследия, которое было построено предположительно в 1938–1939 гг.

В здании отремонтируют кровлю, фасад, заменят окна, крыльцо, отмостку, приведут в порядок инженерные системы: вентиляцию, электроснабжение, водопровод и канализацию, отопление.

«Мы все очень ждем капитальный ремонт нашей школы! Новое здание — это новые перспективы, новые идеи, новые проекты. Ремонт значительно улучшит условия обучения, создаст дополнительные возможности для реализации творческих проектов», — отметила Диана Мурашевич, старший методист школы.

В источнике напомнили, что главная задача нацпроекта «Культура» — повышение доступности культурных благ и расширение возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей не только крупных городов, но и отдельных населенных пунктов.

К концу 2024 года в России будут реконструированы и капитально отремонтированы 989 региональных и муниципальных детских школ искусств.