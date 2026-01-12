Девять младенцев умерли в роддоме Новокузнецка в новогодний период

Массовая гибель новорождённых произошла в одном из роддомов Кемеровской области.
В период с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в роддоме № 1 города Новокузнецка Кемеровской области умерли девять младенцев, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
По данным телеграм-канала Мash, причиной гибели младенцев могла стать внутриутробная инфекция.
Смерть новорождённых наступила в отделении реанимации, рассказал сенатор Совета Федерации от Кемеровской области Алексей Синицын.
— В реанимации не бывает здоровых детей — именно там погибли все новорождённые. <…> По окончании проверки станет понятно, в чём была проблема: в технической части в отделении реанимации или в человеческом факторе, — поделился он с Mash.
Как пишет телеграм-канал Shot, ранее пациентки роддома № 1 неоднократно жаловались на грубость и неуважение со стороны медперсонала.
— Отношение желает лучшего, сломали ключицу малышу, выявили только на третий день, обвинив меня, что рожать не умею, — поделилась одна из пострадавших.
Кроме того, за последние два года представители проверяющих органов вынесли медучреждению 170 предостережений, выявив в его работе массу нарушений. Среди них, например, неработающая система вентиляции и отсутствие дозаторов с жидкими растворами и мылом.
Сейчас роддом прекратил приём рожениц в связи с введением карантина из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ.