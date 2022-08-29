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Девять модульных гостиниц появятся в Карелии до конца года 

Новости. Общество
12:36, 14 Сентября 2022
фото: © Правительство Карелии

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В Карелии завершен региональный отбор для предоставления субсидий на строительство модульных гостиниц. 

Это актуальное направление, которое поможет развивать турсферу республики и стать еще более привлекательным местом для туристов.

— Нам удалось привлечь в экономику Карелии более полумиллиарда рублей, из них 250 млн рублей федеральных средств и более 250 млн из внебюджетных источников в качестве софинансирования создания гостиниц участниками конкурса, ― рассказала начальник Управления по туризму Анна Борчикова.

Весной 2022 года Карелия стала одним из 19 субъектов Российской Федерации, которым из бюджета страны выделяются средства на строительство модульных гостиниц. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что в субъектах страны отобраны проекты, которым оказана поддержка на 4 млрд рублей, а результаты покажут, нужно ли и дальше финансировать такие проекты.

— Мы подведем итоги в конце года. И скорее всего в эту норму проинвестируем в два раза больше средств, если убедимся, что она доказала свою эффективность, ― сказал Дмитрий Чернышенко.

Победителями конкурса стали организации и индивидуальные предприниматели. Чтобы не нанести ущерба интересам местных жителей, по условиям отбора земельный участок, на котором планируется создание объекта размещения, должен находиться на территории, где законодательно разрешена гостиничная деятельность.

— Меры поддержки туротрасли в 2022 году — это настоящий подарок для бизнеса, нам удалось ими воспользоваться, и мы должны оправдать оказанное доверие. Бизнес видит, понимает и ценит работу правительства и готов двигаться дальше вместе с ним, — сказала заместитель директора ООО «ПТО «Питкяранта» Ирина Каковка.

Ожидается, что до конца 2022 года в Карелии появятся девять современных объектов размещения и расширится один действующий, в том числе на севере Карелии и в Приладожье. Строительство позволит не только увеличить номерной фонд республики, но и создаст новые рабочие места.

Фото  на Gov.karelia.ru
или
Фото можно взять здесь https://gov.karelia.ru/news/09.08.2022-puteshestviya-po-eko-tropam-i-pogruzhenie-v-istoricheskuyu-realnost-turisticheskie-trendy-2022-goda/

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