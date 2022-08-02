Девять мотоциклистов пострадали в авариях на улицах Петрозаводска

В большинстве случаев аварии провоцировали автомобилисты, сбивавшие мотоциклы, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

С начала 2022 года в Петрозаводске было зарегистрировано 9 ДТП, в которых травмы получили мотоциклисты.

В пяти случаях причиной ДТП явилось то, что мотоциклистам не предоставили преимущества в движении на перекрестках и при перестроении. В четырех авариях были виноваты сами мотоциклисты.

Ранее движение мотоциклистов в междурядье вызвало горячие споры в Петрозаводске.