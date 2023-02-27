В прошлом году в Карелию поступило более 100 машин - 24 скорых и 84 легковых автомобиля для выездов врачей на дом.

Девять новых машин скорой помощи прибыли в Карелию, а десятая готовится к отправке с завода, рассказал на своей странице в социальной сети глава республики Артур Парфенчиков.



«Автопарк наших медорганизаций пополняем при поддержке федерального центра – правительства РФ и Минпромторга, а также по программе модернизации первичного звена здравоохранения. В прошлом году в Карелию поступило более 100 машин - 24 скорых и 84 легковых автомобиля для выездов врачей на дом, доставки анализов и прочих нужд», - сообщил глава региона.



По его словам, в Карелию привезут и новые мобильные ФАПы, в марте ожидается поставка шести фельдшерско-акушерских пунктов. Медицинские организации, в распоряжение которых направят новые автомобили, определит республиканский Минздрав.