Девять пешеходов в Карелии пострадали под колесами авто с начала октября

С начала октября на дорогах Карелии пострадали девять пешеходов.

За неполный октябрь этого года на дорогах республики произошло девять аварий, в которых пострадали девять пешеходов. Две трети ДТП произошли в темное время суток.



Об этом сообщили в региональном МВД.

«Световозвращающие элементы позволяют улучшить видимость пешеходов в темное время. Важно отметить, что они доступны в различных формах и размерах. Это могут быть встроенные полосы на одежде или аксессуары, которые можно прикрепить к рюкзакам, сумкам, одежде или обуви», — говорится в пресс-релизе карельского МВД.

Так, пешеход попал под колеса авто вечером 5 октября на «зебре» в районе перекрестка улицы Зайцева и Берегового переулка в Петрозаводске.