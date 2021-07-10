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Девять пожарных три часа тушили загоревшийся в городе Карелии сарай

Новости. Происшествия
09:02, 11 Июля 2021
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

Пожарные за минувшие сутки потушили возгорания в двух хозяйственных постройках и бытовке в районах Карелии, сообщили в региональном Управлении МЧС.

По данным МЧС Карелии, в субботу, 10 июля в 16:38 пожарно-спасательные подразделения Кемского района (9 человек, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке по адресу: г. Кемь ул. Набережная у д. 20.

Пожар удалось ликвидировать только через три часа, в 19:50.

В субботу, 10 июля в 16:25 пожарно-спасательное подразделение Медвежьегорского района (6 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке по адресу: Медвежьегорский район, поселок Кумсагуба.

Пожар удалось ликвидировать в 16:45.

В субботу, 10 июля в 17:57 пожарно-спасательные подразделения Олонецкого района (8 человек, 2 единицы техники), а также добровольная пожарная команда племсовхоза «Мегрега» (3 человека, 1 единица техники) привлекались для ликвидации пожара в бытовке по адресу: Олонецкий район, деревня Мегрега, ул. К. Маркса.

В 18:21 пожар был ликвидирован.

Ранее сообщалось, что лесные пожары охватили в одном из регионов России грандиозную площадь.

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