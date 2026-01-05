Девять пожарных тушили пожар в бане под Петрозаводском

В Прионежском районе Карелии 5 января пожарные ликвидировали пожар в бане в СНТ «Сфера» деревни Бесовец.

Возгорание в деревне Бесовец на территории СНТ «Сфера» было зарегистрировано в системе «112» вчера в 18:51, сообщает Госкомитет по безопасности Карелии.

К месту происшествия выехали 9 человек из двух подразделений: дежурный караул пожарной части №47 и отдельный пост ПСЧ-4 г. Петрозаводск.

К моменту прибытия бригады пожар полностью охватил баню размером 6 на 8 метров. В результате были повреждены внутренняя отделка, перекрытия и кровля строения. Ликвидация пожара завершилась в 20:41.

В результате происшествия никто не пострадал. Госкомитет напоминает, что в случае любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру 112.

