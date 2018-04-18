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Новости. Общество
13:16, 18 Апреля 2018

Девять признаков плохой площадки автошколы

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Мало кто, записываясь учиться на права, задумывается нед тем, что очень большую долю от общего времени занятий будет проводить на учебной площадке автошколы.

От того, насколько качественная площадка, завясит не только успешная сдача экзамена и хорошее настроение во время учебы, но даже здоровье и жизнь. А потому - не верьте телефонным обещаниям автошкол! Изучайте факты.

Итак, каковы же признаки плохой площадки по степени опасности для жизни и здоровья, рассказывает глава Карельской ассоциации "За безопасность автомобильного движения" Алефтина Смирнова.

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