Девять самых дорогих выставленных на продажу квартир Петрозаводска расположены в одном доме
Сегодня 09:40
«Столица на Онего» посмотрела самое дорогое жилье в многоквартирных домах Петрозаводска. Мы нашли 11 квартир цене от 30 млн рублей.

фото: © Авито

Покупка новой квартиры в наше время удовольствие дорогое. Но страшно даже подумать, что в нашем провинциальном городе есть квартиры, которые стоят не просто дорого, а очень дорого – как большой загородный коттедж или даже мини-отель. А они есть, мы их нашли, прошерстив объявления о продаже квартир в Петрозаводске на популярном сайте объявлений «Авито».

Отметку стоимости взяли – от 30 млн рублей за квартиру. В итоге оказалось, что по такой цене и выше в Петрозаводске продается 11 квартир. Причем 9 из них, если верить результатам поиска, продаются в одном доме. Это тот самый легендарный дом «Аквамарин» в Озерном переулке в створе улицы Ленинградской (на первом фото).

Самой дорогой оказалась квартира площадью 368 кв. метров на шестом этаже. Планировка свободная, ремонта нет, то есть квартира еще готова, а комнаты можно построить так, как пожелает счастливчик, готовый заплатить за нее 121 млн рублей. Именно такую сумму просит продавец. По сути, речь идет о продаже целого этажа одного из трех корпусов здания. Для сравнения за 156 млн рублей в Петрозаводске продается помещение бывшего магазина «Ариана» на Герцена площадью 1500 кв. метров. А если добавить до 184 млн, то можно купить целый кинотеатр «Победа».

Другие квартирные предложения в «Аквамарине» куда скромнее, но на фоне цен на другое жилье в городе, все равно поражают воображение. Цены от 32 до 38 млн рублей за 2-3-комнатные квартиры площадью 80-90 кв. метров – это даже с ремонтом весьма впечатляет.

Что же оставшиеся две самые дорогие квартиры, которые находятся не в «Аквамарине»? Одна из них – 4-х комнатная квартира в доме №19 на улице Кирова около пирамиды площадью 107 кв. метров. Ее продают за 30 млн рублей. Ремонт хоть и хороший, но, честно говоря, сложно понять, почему у нее такая цена. Впрочем, продавец решает сам, какую установить цену. 

Вторая «неаквамариновская» квартира за 35 млн рублей находится в доме на Варкауса, 27. Это элитный многоквартирный дом, который строила компания «ВЕК». Площадь 6-комнатной квартиры 161 кв. метр. Разумеется, шикарный ремонт.

На фоне упавшего спроса на новостройки и в целом жилье, довольно сложно представить покупателей такого жилья, которое расположено, напомним, в Петрозаводске. Впрочем, на каждое предложение может быть свой покупатель.

 Ранее правительство Карелии приобрело 386 квартир в новостройках для расселения аварийного жилья.

