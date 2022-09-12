Девять стран Евросоюза больше не выдают визы российским туристам

Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды перестали принимать от граждан России заявления на туристические визы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Вместе с тем, большинство стран ЕС продолжает выдавать визы россиянам.

«Несмотря на ужесточение риторики ЕС, некоторые страны продолжают выдавать визы россиянам. Значит, сохраняется и возможность путешествовать в Европу. К списку лояльных относятся Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, Кипр (национальная виза, не шенген)», — уточнили в организации.

В АТОР порекомендовали путешественникам тщательнее подходить к оформлению документов. По мнению экспертов отрасли, средние сроки получения шенгена после 12 сентября увеличатся еще на семь-десять дней. Теперь минимальный срок для планирования поездки в Европу и получения визы составит не меньше полутора-двух месяцев. Но лучше озаботиться этим еще раньше — за три-четыре месяца до начала путешествия, считают в ассоциации.