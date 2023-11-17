Девять стволов изъяли у нарушителей в Карелии

Росгвардейцы Карелии за неделю проверили свыше 60 владельцев оружия.
Росгвардейцы проверили владельцев оружия из Карелии и обнаружили нарушения, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны 18 ноября.
Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии Карелии совместно с сотрудниками республиканского МВД провели 62 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у жителей.
По итогам рейдов добровольно было сдано 3 единицы оружия, а 9 единиц пришлось изъять. Росгвардейцы составили 4 протокола об административных нарушениях.
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