Девять стволов изъяли у нарушителей в Карелии

Росгвардейцы Карелии за неделю проверили свыше 60 владельцев оружия.

Росгвардейцы проверили владельцев оружия из Карелии и обнаружили нарушения, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны 18 ноября.

Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии Карелии совместно с сотрудниками республиканского МВД провели 62 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у жителей.

По итогам рейдов добровольно было сдано 3 единицы оружия, а 9 единиц пришлось изъять. Росгвардейцы составили 4 протокола об административных нарушениях.