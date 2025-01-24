Девять улиц в Петрозаводске ночью будут закрыты для парковки

В Госавтоинспекции Города напомнили, где будут убирать снег в ночь на 28 января.

В Петрозаводске обновили список улиц, где ближайшей ночью, с 27 на 28 января, будет запрещена остановка транспортных средств.

Это улицы: Питкярантская (нечетная сторона), Фролова (чётная сторона), Петрова, Мерецкова (чётная сторона), Горького (чётная сторона), Герцена (чётная сторона), Дзержинского (чётная сторона), Свердлова (чётная сторона), а также Октябрьский проспект (чётная сторона).

В ГАИ призвали водителей обращать внимание на дорожные знаки и напомнили, что мешающие уборке снега автомобили будут эвакуированы.