Девять водителей в Петрозаводске отстранили от управления в минувшие выходные

В отношении нарушителей составлены административные дела.

Автоинспекторы провели рейд в минувшие выходные на дорогах карельской столицы. Об этом сообщили в паблике Госавтоинспекция Петрозаводска.

В результате проверки от управления автомобилями отстранили девять водителей. Пять из них сели за руль в пьяном состоянии. Четыре — не имели или лишены прав.

В отношении нарушителей составлены административные дела. Автомобили перемещены на спецстоянку, отметили в ведомстве.

Госавтоинспекторы напомнили, что за управление в нетрезвом виде, а также за отказ от прохождения медосвидетельствования водителям грозит лишение прав управления автомобилем сроком от полутора до двух лет. А также штраф 30 тысяч рублей.

За повторное аналогичное правонарушение водителю грозит уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



За управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, предусмотрен административный штраф в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.



За управление транспортным средством водителем, лишенным права управления, предусмотрен административный штраф в размере тридцати тысяч рублей, либо арест до пятнадцати суток, либо обязательные работы на сто или двести часов.

Горожан попросили не оставаться равнодушными и сообщать о нетрезвых водителях. Телефон дежурной группы 715-900, 78-44-44.