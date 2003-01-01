Девятерых человек эвакуировали из горящего дома в Петрозаводске

Языки пламени захватили подъезд жилого дома на улице Сыктывкарской.
Сегодня, 14 октября, в подъезде дома № 31 по улице Сыктывкарской в Петрозаводске произошло возгорание электрощитка, сообщили в МЧС по Карелии.
На место происшествия прибыли 12 пожарных. В подъезде было плотное задымление.
— Спасатели эвакуировали 9 человек, включая ребёнка. Из этого числа с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания эвакуированы 2 человека. В медицинской помощи никто не нуждается, — рассказали в ведомстве.
Ранее в Госкомитете Карелии по безопасности населения рассказали, как избежать печных пожаров.