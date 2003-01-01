Девятиклассники еще в пяти регионах смогут сдавать экзамены только по двум предметам

Правительство России предлагает расширить географию эксперимента со сдачей двух экзаменов в девятых классах.

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщает РИА Новости.

— Предлагается продлить до 2029 года период проведения эксперимента, устанавливающего особый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в отдельных регионах, — сказано в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, предлагается расширить перечень регионов, участвующих в эксперименте, дополнив его Республикой Татарстан, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями.

Ранее в Минпросвещения сообщили о продолжении эксперимента в текущем учебном году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

Ранее стало известно, какие направления пользовались популярностью у девятиклассников Карелии. В рамках приемной кампании 2025 года абитуриенты подали в колледжи и техникумы Карелии более 15 тысяч заявлений. Конкурс в среднем по республике составил 3,5 человека на место. Всего на первый курс учреждений СПО зачислено более пяти с половиной тысяч студентов. Особой популярностью у абитуриентов пользовались следующие направления: «Сварочное производство» — 15,5 человек на место, «Туризм и гостеприимство» — 14 человек на место, «Дизайн» — 14,2 человека на место.