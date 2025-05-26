Девятиклассники сдали последний обязательный экзамен

Русский язык сегодня, 9 июня, писали более 7 тысяч выпускников.

Для проведения экзамена по русскому языку было организовано 102 пункта.

Это один из двух обязательных экзаменов в девятом классе. Испытание длилось три часа 55 минут.

Каждый вариант состоит из трех частей и включает в себя 13 заданий. Разрешено пользоваться орфографическими словарями, которые выдают организаторы в аудитории.

Результаты станут известны 24 июня. Узнать их можно по ссылке. Минимальное количество баллов по русскому языку, которое подтверждает освоение обучающимся образовательной программы, составляет 14 баллов. Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся за выполнение экзаменационной работы, — 37 балла.

Добавим, что в феврале школьники сдавали итоговое собеседование по русскому языку. 98,5% девятиклассников успешно прошли это испытание.

Напомним, ранее в Минобразования Карелии рассказали, что 19 выпускников из Карелии получили сто баллов на ЕГЭ.