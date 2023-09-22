Девятилетняя петрозаводчанка попала под машину около одной из школ

Днем 23 сентября на Кукковке автомобиль сбил школьницу.
В субботу, 23 числа, в районе 15.00, у дома №19 по Комсомольскому проспекту водитель Kia Rio сбил девятилетнюю девочку.
На месте происшествия работали скорая, МЧС и ГИБДД. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ребенка госпитализировали. Наши коллеги из «МК в Карелии» отмечают, что ДТП произошло недалеко от школы №34.
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