Девятилетняя школьница из Карелии получила награду «Горячее сердце»

Юная жительница Карелии не растерялась и помогла предотвратить серьезное ЧП.

12 июня на фестивале «Воздух Карелии» девятилетняя Лада Остроух из Питкярантского района получила награду «Горячее сердце». Глава республики Артур Парфенчиков лично вручил девочке символ мужества и поблагодарил за героический поступок. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

В августе 2024 года Лада первой заметила пожар в бане у соседей в поселке Ляскеля. Она сразу сообщила родителям, показала им короткую дорогу к месту возгорания и побежала предупредить соседей. Девочка взяла ведро и начала тушить огонь, сдерживая его распространение. Даже после приезда пожарных она продолжала помогать.

Смелость и грамотные действия девятилетнего ребенка помогли предотвратить распространение пожара на жилые дома. Никто не пострадал.

Символом «Горячее сердце» награждаются детские и молодежные общественные организации и объединения. Символом «Горячее сердце» поощряют детей и молодежь за мужество, бескорыстную помощь в беде и активное участие в общественной жизни.

Напомним ранее глава МВД Карелии наградил студента, который определил место захоронения красноармейца.