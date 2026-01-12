Девятилетняя школьница из Медвежьегорска перевела мошенникам 290 тысяч рублей за бонусы в игре

Аферист выдал себя за администратора в популярной онлайн-игре и выманил у ребенка крупную сумму.
Ученица начальной школы стала жертвой мошенников и отдала незнакомцам накопления своей семьи. Девочка перевела им более 290 тысяч рублей.
Как рассказали в МВД, на новогодних каникулах школьница играла в популярную онлайн-игру на телефоне матери.
В игре с ребенком связался неизвестный, представившийся администратором. Он предложил школьнице получить новых персонажей и открыть игровые карты. Когда девочка согласилась, мошенник убедил ее продиктовать коды из SMS-сообщений, которые поступали на телефон матери. Злоумышленник велел девочке никому об этом не рассказывать.
Позже школьница спросила у матери про наличие банковского счета в одной финансовой организации. Женщина заподозрила неладное, проверила свой телефон и обнаружила уведомления о списании крупной суммы. Потерпевшая сразу обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.