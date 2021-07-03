Девятнадцатилетний пассажир пострадал в ДТП на трассе в Карелии

Авария с пострадавшим произошла в Питкярантском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 3 июля в 15:15 на 125 км автомобильной дороги «Олонец-Питкяранта-Леппясилта» 48-летний водитель автомобиля «Лада» допустил столкновение с впереди движущимся автомобилем Hyundai, за рулем которого находился 43-летний водитель.

В результате ДТП травмирован 19-летний пассажир «Лады».

В минувшую субботу в Пряжинском районе, на 5 км автодороги Савино-Сыссойла, 38-летний водитель автомобиля Volkswagen при повороте направо резался в мотоцикл «Юпитер».

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Ранее сообщалось, в Карелии иномарка врезалась в дерево, вылетев с трассы после ДТП с «Ладой».