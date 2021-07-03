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Девятнадцатилетний пассажир пострадал в ДТП на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
12:55, 04 Июля 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии

Авария с пострадавшим произошла в Питкярантском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 3 июля в 15:15 на 125 км автомобильной дороги «Олонец-Питкяранта-Леппясилта» 48-летний водитель автомобиля «Лада» допустил столкновение с впереди движущимся автомобилем Hyundai, за рулем которого находился 43-летний водитель.

В результате ДТП травмирован 19-летний пассажир «Лады».

В минувшую субботу в Пряжинском районе, на 5 км автодороги Савино-Сыссойла, 38-летний водитель автомобиля Volkswagen при повороте направо резался в мотоцикл «Юпитер».

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Ранее сообщалось, в Карелии иномарка врезалась в дерево, вылетев с трассы после ДТП с «Ладой».

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Комментарии

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Самуил
2021-07-04 13:40:24
Сразу прёт из поциента прапорщик. А не знает, поди, что сейчас год служат. В 18 загребли, в 19 дембель. До 20-ти ещё с полгода.
Укольчик поциенту, и пилюлек сверху!)
кир
2021-07-04 14:31:57
самуленок, тебя никуда не загребли и работать не заставили. Он с дефектом, - сказал кот. После ПетрГУ. Типовой случай.
кир
2021-07-04 13:16:14
Почему не в армии пострадавший?
Изя
2021-07-04 14:04:45
Речь про ДТП , а не про армию , хоть не бредь так явно ))
кир
2021-07-04 14:34:35
Изя, не редактор и воздух не сотрясай. Кот в теме. ((
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