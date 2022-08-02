Девятнадцатилетняя девушка устроила драку в кафе в райцентре Карелии

Драчунья из Беломорска стала фигуранткой уголовного дела.

По сообщению МВД Карелии, в Беломорске участницей криминального инцидента оказалась 19-летняя горожанка. Она уже привлекалась к административной ответственности за побои. Известно, что девушка отдыхала в одном из развлекательных заведений, где у нее произошел конфликт с другой посетительницей. Чтобы выяснить отношения, они вышли на улицу. Подозреваемая несколько раз ударила девушку по лицу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

Ранее сообщалось, житель Карелии, устроивший дебош в кафе, заплатит полицейскому компенсацию за побои.