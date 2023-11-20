Девочка в Петрозаводске перевела аферистам с бабушкиной карты несколько десятков тысяч рублей

Мошенники обманули юную петрозаводчанку, предложив установить популярную игру.
Полицейские Петрозаводска рассказали, что произошло с 11-летним ребенком.
По словам школьницы, на её телефон в мессенджере позвонили с незнакомого номера. Потом девочка общалась с аферистом через переписку.
Злоумышленник убедил ребенка скачать на мобильный телефон игру, популярную у подростков. Игра стоила дорого, поэтому юная петрозаводчанка воспользовалась сбережениями своей бабушки.
В титоге школьница, зная коды доступа к банковской карте пожилой женщины, сообщила их мошенникам и перевела 40 тысяч рублей неустановленному лицу. После этого неизвестный удалил переписку.
По факту происшествия проводится проверка, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.
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