Девочка-подросток бесследно исчезла на севере Карелии

В Кеми десять дней назад пропала 14-летняя Полина, ее разыскивают по всей Карелии.
Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Аллерт", 14-летняя Полина пропала в Кеми.
С 8 июня 2022 года ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 150 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
Была одета: темно-синий джинсовый пиджак, черные джинсы, черные кроссовки.
На поиски Полины требуются добровольцы.
Информацию о пропавшей девочке примут в поисковом отряде "ЛизаАллерт": Юлия 89689891732, Надежда 89202675626, Евгения 89210155195.
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