Девочка-подросток бесследно исчезла на севере Карелии

В Кеми десять дней назад пропала 14-летняя Полина, ее разыскивают по всей Карелии.

Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Аллерт", 14-летняя Полина пропала в Кеми.

С 8 июня 2022 года ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 150 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.



Была одета: темно-синий джинсовый пиджак, черные джинсы, черные кроссовки.

На поиски Полины требуются добровольцы.

Информацию о пропавшей девочке примут в поисковом отряде "ЛизаАллерт": Юлия 89689891732, Надежда 89202675626, Евгения 89210155195.