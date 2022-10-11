Девочка-подросток бесследно пропала в Петрозаводске

В Петрозаводске 18 октября бесследно исчезла Марина Д. 2005 года рождения, сообщили в Следкоме Карелии.
Следком Карелии разыскивает без вести пропавшую Марина Д. 2005 года рождения. Девочка ушла из дома 18 октября и до настоящего времени ее место нахождение неизвестно.
Приметы разыскиваемой: на вид 16-17 лет, рост 160 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темно-русые.
На момент исчезновения была одета черные брюки, черная куртка, белая водолазка, белые кроссовки.
Гражданам, которым что-либо известно о месте нахождения разыскиваемой, обстоятельствах ее исчезновения, просьба сообщить по телефону дежурной службы следственного управления 8- 921-629-32-39, полиция – 102.
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