Девочка-подросток бесследно пропала в Петрозаводске

В Петрозаводске 18 октября бесследно исчезла Марина Д. 2005 года рождения, сообщили в Следкоме Карелии.

Следком Карелии разыскивает без вести пропавшую Марина Д. 2005 года рождения. Девочка ушла из дома 18 октября и до настоящего времени ее место нахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемой: на вид 16-17 лет, рост 160 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темно-русые.

На момент исчезновения была одета черные брюки, черная куртка, белая водолазка, белые кроссовки.

Гражданам, которым что-либо известно о месте нахождения разыскиваемой, обстоятельствах ее исчезновения, просьба сообщить по телефону дежурной службы следственного управления 8- 921-629-32-39, полиция – 102.