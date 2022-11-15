Девочка-подросток добровольно ушла из жизни в Петрозаводске

В Петрозаводске 12-летняя девочка добровольно ушла из жизни.

Как стало известно «Столице на Онего», в минувшее воскресенье, 4 декабря, вечером в квартире дома на улице Беломорской 12-летняя девочка добровольно ушла из жизни.

По информации источника в силовых структурах, криминальной составляющей нет. У ребенка полная хорошая семья.

Предположительной причиной трагедии, по словам источника, могли стать проблемы, связанные с подростковым возрастом.

Ранее глава Петрозаводска сообщил, что подросток устроил погром в квартире после компьютерных игр.