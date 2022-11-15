Девочка-подросток добровольно ушла из жизни в Петрозаводске

В Петрозаводске 12-летняя девочка добровольно ушла из жизни.
Как стало известно «Столице на Онего», в минувшее воскресенье, 4 декабря, вечером в квартире дома на улице Беломорской 12-летняя девочка добровольно ушла из жизни.
По информации источника в силовых структурах, криминальной составляющей нет. У ребенка полная хорошая семья.
Предположительной причиной трагедии, по словам источника, могли стать проблемы, связанные с подростковым возрастом.
Ранее глава Петрозаводска сообщил, что подросток устроил погром в квартире после компьютерных игр.
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