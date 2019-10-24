Девочка-подросток обокрала петрозаводчанина

В полицию с заявлением о краже денег обратился горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что кто-то списал с его банковской карты четыре тысячи рублей.

Полицейские установили личность несовершеннолетней подозреваемой. Девушка рассказала, что находилась с заявителем в одной компании. Мужчина оставил свой телефон без присмотра, и она воспользовалась случаем и перевела на карту мамы 4 тысячи рублей.

Женщина не подозревала о криминальном происхождении денег, обналичила их и передала дочери.

По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело.