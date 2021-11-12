Девочка-подросток попала под колеса автомобиля на парковке у торгового центра в Петрозаводске

Шестнадцатилетняя петрозаводчанка получила травмы в ДТП у торгового центра «Лотос Плаза».

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, инцидент произошел еще 3 декабря в 18.13 на парковке торгового центра «Лотос Плаза». Водитель автомобиля Ford EcoSport сбила 16-летнего подростка, переходившего проезжую часть парковки справа налево по ходу движения машины. Девочка не убедилась в безопасности перехода.

На месте происшествия медицинская помощь не потребовалась, скорая на место ДТП не выезжала. Но 5 декабря пострадавшая самостоятельно обратилась в лечебное учреждение, где ей было назначено амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит пешеходов быть внимательными на автомобильных парковках, убеждаться в безопасности перехода.

Ранее сообщалось, автомобиль сбил ребенка в Петрозаводске, водитель скрылся.