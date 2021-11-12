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Девочка-подросток попала под колеса автомобиля на парковке у торгового центра в Петрозаводске

Новости. Происшествия
13:33, 07 Декабря 2021
фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

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Шестнадцатилетняя петрозаводчанка получила травмы в ДТП у торгового центра «Лотос Плаза».

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, инцидент произошел еще 3 декабря в 18.13 на парковке торгового центра «Лотос Плаза». Водитель автомобиля Ford EcoSport сбила 16-летнего подростка, переходившего проезжую часть парковки справа налево по ходу движения машины. Девочка не убедилась в безопасности перехода.

На месте происшествия медицинская помощь не потребовалась, скорая на место ДТП не выезжала. Но 5 декабря пострадавшая самостоятельно обратилась в лечебное учреждение, где ей было назначено амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит пешеходов быть внимательными на автомобильных парковках, убеждаться в безопасности перехода.

Ранее сообщалось, автомобиль сбил ребенка в Петрозаводске, водитель скрылся.

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Комментарии

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Generalus87
2021-12-07 15:17:16
Что такое проезжая часть парковки, ссылка на ПДД есть?
тезка Высоцкого
2021-12-07 14:16:10
за рулем засели
тыщи упырей
я иду с дубиной
нет меня добрей
Михаил
2021-12-07 13:58:06
А слабо перед входами в плазу зебры нарисовать? или пешеходы не люди и должны лавировать между ведрами, чтобы попасть в ТРЦ.
petronik
2021-12-07 13:53:45
Площадки торговыx центров являются дворовыми территориями, где ПОЛНОЕ преимущество имеют пешеxоды. ГАИ - вы долzны приzывать не пешеxодов, а автомобилистов быть внимательнее на территорияx торговыx центров и любыx другиx дворовыx территорий!
Горожанин
2021-12-07 15:31:34
petronik, абсолютно правы!
Generalus87
2021-12-07 15:16:11
petronik, плюсую
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