Девочка-подросток пропала без вести в Петрозаводске (ФОТО)

Полиция разыскивает юную петрозаводчанку, местонахождение которой неизвестно с 22 июля.

Как сообщили в МВД Карелии, полицейские Петрозаводска разыскивают веру Владимировну К., 2007 года рождения, местонахождение которой неизвестно с 22 июля.

Пропавшая имеет среднее телосложение, рост около 160 см, темные, средней длины, волосы. Была одета в фиолетовые шорты, зеленую футболку, обута в розовые кроссовки.

Всех, кто знает о том, где находится разыскиваемая, полиция просит сообщать информацию по номерам телефонов: 8-953-549-69-78, 8-911-415-25-87.