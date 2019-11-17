Девочка-подросток пропала без вести в Петрозаводске

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Полиция разыскивает 15-летнюю жительницу столицы Карелии, местонахождение которой неизвестно четвертый день.
Девочка 2004 года рождения пропала утром 14 ноября, сообщили в МВД Карелии.
Приметы: на вид 15 лет, худощавого телосложения, волосы длинные, окрашены. Была одета в черный пуховик и черные классические брюки, бежевый джемпер, обута в черные сапоги на толстой подошве.
"Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, полиция просит незамедлительно сообщать информацию по телефону: 89535473464", - пишут в паблике "МВД по Республике Карелия".
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