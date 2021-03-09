Девочка-подросток пропала без вести в столице Карелии (ФОТО)

Сотрудники полиции разыскивают 16-летнюю девочку со светлыми волосами и в синей куртке, сообщили в МВД Карелии.

Полицией Петрозаводска разыскивается Яна С. 2005 года рождения, местонахождение которой неизвестно с 9 марта.

Приметы: на вид 15-18 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы светлые, средней длины. Была одета в синюю куртку, светлый свитер, черные джинсы, обута в серые ботинки.

Всех, кому известна значимая информация о местонахождении разыскиваемой, полиция просит незамедлительно сообщать сведения по номеру телефона: 89814020614.