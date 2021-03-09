Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии ищут образованных и несудимых кандидатов для службы в Росгвардии 7
09.03.2021 17:40
Покрытый тату мужчина раздвоил язык, закрасил глазные яблоки и прослыл дьяволом 3
09.03.2021 21:30
Учителям, врачам, пожарным, летчикам и спасателям упростили досрочный выход на пенсию 1
09.03.2021 20:40
Сегодня ночью в Петрозаводске временно прекратится телерадиовещание 2
09.03.2021 18:40
Жителей Петрозаводска приглашают на онлайн-дискуссию "Женский голос в мире кино" 1
09.03.2021 18:20
Певец брызнул перцовым баллончиком в лицо мужчине, которому не понравилась его музыка 3
09.03.2021 19:10
Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии
Сегодня 06:40

Девочка-подросток пропала без вести в столице Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
12:38, 10 Марта 2021
фото: © МВД Карелии
Загрузка...

Сотрудники полиции разыскивают 16-летнюю девочку со светлыми волосами и в синей куртке, сообщили в МВД Карелии.

Полицией Петрозаводска разыскивается Яна С. 2005 года рождения, местонахождение которой неизвестно с 9 марта.

Приметы: на вид 15-18 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы светлые, средней длины. Была одета в синюю куртку, светлый свитер, черные джинсы, обута в серые ботинки.

Всех, кому известна значимая информация о местонахождении разыскиваемой, полиция просит незамедлительно сообщать сведения по номеру телефона: 89814020614.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.03.2021, 15:11
Работы в Карелии станет меньше: уже известно, кто пострадает больше всех
06.03.2021, 14:57
В Петрозаводске неизвестный мужчина пытался увести из школы маленькую девочку
07.03.2021, 12:19
Опасная стихия надвигается на Карелию
06.03.2021, 20:40
Патологоанатомы из ЦРБ попались с выкопанным трупом на кладбище
04.03.2021, 14:27
"Что с этим делать?": в Карелии депутат получил странное сообщение от омбудсмена Бойченко
03.03.2021, 09:31
Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук стал фигурантом уже третьего уголовного дела

Аналитика

Сегодня 12:30
Капитал
Как восстановить здоровье после пневмонии или COVID-19, знают в "Костной клинике"!
COVID-19 по-прежнему не теряет своей актуальности, и есть случаи повторного заболевания.
Форель "в законе" 2
Сегодня 12:25
Готовимся к глазной операции: безопасно и комфортно
Сегодня 09:31
Протоколы общих собраний жителей оказались фикцией 1
09.03.2021 16:45
Камень преткновения 8
03.03.2021 11:00
Вся аналитика

Чтиво

09.03.2021 12:26
Без политики
"За три года мы прооперировали 300 пациентов старше 90 лет"
Главный врач Офтальмологического центра Карелии Павел Завадский рассказал о работе клиники, о пациентах, новых технологиях и профессионализме врачей.
Гражданство Германии: разрешено ли двойное гражданство в России
09.03.2021 12:25
Дети нарисовали праздник
04.03.2021 14:10
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»