Девочка-подросток пропала в Петрозаводске

В Петрозаводске разыскивают 12-летнюю девочку, которая ушла из дома 16 августа и не вернулась, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 в Петрозаводске устанавливают местонахождение 12-летней девочки, которая 16 августа в 15.00 ушла из дома на ул. Маршала Мерецкова и до настоящего момента ее местонахождение не известно.

Приметы: на вид 12 лет, рост около 175 см., среднего телосложения, волосы темные длинные.

Была одета: олимпийка серого цвета в клетку, водолазка белая, штаны темные, кроссовки черные. При себе имела скейтборд синего цвета.

Всех обладающих информацией о местонахождении разыскиваемой просят сообщать по телефонам: +7953-534-25-72, 715-327, 739-240 или 02.