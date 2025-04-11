Девочка-подросток пропала в Петрозаводске

Девочка пропала в карельской столице 22 апреля.
Активисты поискового отряда «ЛизаАлерт» Карелии просят помочь в поисках человека.
В Петрозаводске пропала 14-летняя Виктория Александровна В., сообщили в паблике отряда.
С 22 апреля ее местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, волосы темно-русые, глаза зеленые.
Девушка была одета в черную жилетку, черную толстовку, черные брюки, обута в бело-коричневые кроссовки.
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