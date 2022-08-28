Девочка-подросток в Карелии отправила подругу на кражу шоколада

Росгвардейцы республики задержали в минувшие выходные пятерых нарушителей.

В прошедшие выходные, 27 и 28 августа, Росгвардейцы Карелии несколько раз выезжали на охраняемые объекты Петрозаводска и Кондопоги.

Группа задержания Кондопожского отдела вневедомственной охраны получила вызов из сетевого магазина. Там на выносе 6 плиток шоколада мимо кассы попалась девочка-подросток. Она рассказала, что взяла шоколад по просьбе подруги, которая ждала ее на выходе. Задержанных росгвардейцы передали инспекторы по делам несовершеннолетних.

В Петрозаводске товары крали взрослые люди. В числе похищенного людьми 36, 43 и 65 лет — алкоголь и продукты питания.

Особенно постарался 43-летний мужчина — он два дня посещал гипермаркет и пытался незаметно вынести товар, что не осталось незамеченным персоналом. Общая сума ущерба составила около 2 тысяч рублей. Нарушитель был передан полиции.