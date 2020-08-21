Девочка-подросток в парике пропала в Петрозаводске

В Петрозаводске разыскивают 14-летнюю девочку, которая пропала 20 августа, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 в Петрозаводске устанавливают местонахождение 14-летней девочки.

Ее местонахождение неизвестно с 20 августа.

Приметы: на вид 14 лет, рост 160 см., худощавого телосложения. Волосы короткие, русые. Носит парик коричневого цвета.

Возможно, была одета: шорты короткие бело-голубого цвета. Остальная одежда неизвестна.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят сообщать по телефонам полиции: +7911-415-25-87, +7911-402-49-26, 739-154 или 02, с мобильного - 102.