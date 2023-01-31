Девочка-подросток жестоко избила сверстницу в районе Карелии

В Сегеже подростки сняли на видео избиение своей сверстницы.

В соцсети появилось видео, на котором запечатлено, как в Сегеже группа девочек-подростков выясняет отношение со своей сверстницей. В какой-то момент одна из девочек с силой наносит сверстнице удар кулаком в грудь, а когда та приседает от боли, то получает второй удар – коленом по лицу, дальше сыплются удары ногами по голове и телу.

Все происходящее снимают подростки-очевидцы, не делая попыток остановить избиение.

В МВД Карелии рассказали «Столице на Онего», что 6 февраля в отдел полиции по Сегежскому району законные представители избитой девочки обратились с заявлением, в котором попросили разобраться в ситуации.

По информации МВД, на данный момент проводится проверка по факту избиения, также ожидается заключение судебно-медицинской экспертизы, на основании которой будет принято процессуальное решение.