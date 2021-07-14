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Девочка в Карелии умоляет спасти ее собаку

Новости. Общество
11:27, 15 Июля 2021
фото: © паблик Вконтакте «Сегежа online...»

Собаку в Карелии сбил автомобиль — денег на лечение не хватает, 16-летняя хозяйка просит помощи у неравнодушных людей.

Юная жительница Карелии просит помощи — необходимы деньги для лечения ее собаки, сбитой накануне.

«Уважаемые горожане, очень прошу вашей материальной помощи для срочного необходимого лечения моего пострадавшего пса — его сбила машина: перелом верхней челюсти + сотрясение мозга. Своих денег не хватает, поэтому обращаюсь к людям. Сейчас есть только 4 тысячи, а собрать надо ещё примерно 15 тысяч. В нашем городе необходимую сумму в такой короткий срок не набрать. Пожалуйста, кто сколько сможет — все отчеты по платежам обязуюсь выкладывать своевременно в комментарии к этой записи», — пишет хозяйка пострадавшей собаки.

Информация была опубликована в пабликах «Подслушано в Сегеже» и «Сегежа. Надвоицы. Организация защиты животных ЛАДА». Там указали, что юная хозяйка обратилась к ним еще 12 июля. Собаку лечат в круглосуточной ветеринарной клинике.

Реквизиты для желающих помочь размещены на странице паблика.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Дубенский
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Совсем население с глузду сдвинулось. Скоро будут собирать на кастрацию черепашки.
кир
2021-07-15 12:46:03
Водить собаку на поводке никто не научил. Штраф за это не берут. Теперь слёзы льет.
Гость
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