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Девочка в Москве выжила после падения с 12-го этажа

Новости. Происшествия
19:40, 26 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
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В Москве 11-летняя девочка уснула в своей квартире на 12-м этаже, а проснулась на улице под окнами дома.

Девочка выжила после падения с 12-го этажа в новой Москве — по предварительным данным, во сне она «вышла» в окно, сообщило РИА Новости.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, 11-летняя девочка выпала из окна своей комнаты поздним вечером воскресенья, квартира расположена на 12-м этаже дома на улице Скульптора Мухиной.

«По словам самой девочки, она легла спать в свою кровать у себя в комнате, а проснулась уже на улице. По рассказу матери, ее дочь часто ходит во сне, по ночам ранее падала с кровати. Этим вечером она зашла в комнату дочери и, не обнаружив ее в кровати, выглянула в окно и увидела ребенка на земле», — сказал собеседник агентства.

Девочка была госпитализирована, после падения была в сознании и разговаривала с родителями и медиками. У нее вывих плеча и травма головы, добавил собеседник агентства.

По его информации, следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Генерал
2021-04-26 21:26:15
Может она инопланетянка?
Маме срок светит? Ведь знала что лунатик, мер не приняла!?!
Неравнодушный
2021-04-26 20:30:35
Бытие – насмешка над сознанием.
кир
2021-04-26 20:39:51
Неравнодушный, интересная мысль.))
кир
2021-04-26 20:07:22
Мамка простая. У нас многие люди простые, - сказал кот.
театральный критик
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