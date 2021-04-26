Девочка в Москве выжила после падения с 12-го этажа

В Москве 11-летняя девочка уснула в своей квартире на 12-м этаже, а проснулась на улице под окнами дома.

Девочка выжила после падения с 12-го этажа в новой Москве — по предварительным данным, во сне она «вышла» в окно, сообщило РИА Новости.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, 11-летняя девочка выпала из окна своей комнаты поздним вечером воскресенья, квартира расположена на 12-м этаже дома на улице Скульптора Мухиной.

«По словам самой девочки, она легла спать в свою кровать у себя в комнате, а проснулась уже на улице. По рассказу матери, ее дочь часто ходит во сне, по ночам ранее падала с кровати. Этим вечером она зашла в комнату дочери и, не обнаружив ее в кровати, выглянула в окно и увидела ребенка на земле», — сказал собеседник агентства.

Девочка была госпитализирована, после падения была в сознании и разговаривала с родителями и медиками. У нее вывих плеча и травма головы, добавил собеседник агентства.

По его информации, следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.