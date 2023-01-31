Девочка выбежала на пешеходный переход в Петрозаводске под колеса автомобиля (ВИДЕО)

Внедорожник чудом не сбил девочку, когда она перебегала дорогу по пешеходному переходу в центре Петрозаводска.

Об этом рассказали очевидцы из числа подписчиков группы «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

Инцидент произошел в четверг около часа дня на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Машезерская. Девочка успела отскочить в сторону, оттолкнувшись рукой от капота машины.

По словам очевидцев, за рулем автомобиля была женщина. Она не стала выходить из салона и уехала.

Видеозапись разместил Юрий Дергаев.