Девочка, выпавшая из окна многоэтажки, до сих пор в Карелии

Карельские врачи следят за состоянием ребенка, которого готовят к перелету в Санкт-Петербург.

В Минздраве Карелии «Столице на Онего» рассказали о состоянии девочки, выпавшей из окна многоэтажки в Петрозаводске 29 октября.

После осмотра ребенка врачи приняли решения о транспортировки девочки в Санкт-Петербург, в Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера. Однако, как выяснилось, нелетная погода стала причиной того, что девочку временно оставили в Карелии.

В настоящее время девочка жива, ее состояние оценивается как тяжелое. Ее подготовили к транспортировке на вертолете, и в самое ближайшее время, как только позволит погода, перевезут в Петербург. В Минздраве рассчитывают, что это случится завтра утром или даже ближайшей ночью.

Напомним, 13-летняя девочка упала с многоэтажки, расположенной на Кукковке в Петрозаводске, вечером 29 октября. Ребенка в тяжелом состоянии отвезли в РБ СЭМП. Карельские медики оказали девочке всю необходимую помощь.