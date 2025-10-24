Девочке, упавшей в канализационный колодец в Карелии, выплатят компенсацию

Ребенок получил травмы после падения в колодец в Пудожском районе.
Инцидент произошел в августе этого года. Несовершеннолетняя девочка упала в открытый канализационный колодец в Пудожском районе.
В результате ребенок получил травмы и был экстренно госпитализирован. Девочка проходила длительное лечение и восстановление.
— В ходе надзорных мероприятий установлено, что организацией, ответственной за содержание указанного канализационного колодца, являлось муниципальное унитарное предприятие «Ресурс», чье бездействие повлекло падение и травмирование ребенка, — сообщили в Прокуратуре Карелии.
Заявленные прокурором исковые требования о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей в пользу несовершеннолетней удовлетворены в полном объеме.
Решение суда в законную силу не вступило. Ранее случайный прохожий спас жительницу Кондопоги, которая провалились в выгребную яму.