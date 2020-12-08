Девочки написали покойному отцу и получили ответ

Дети написали подарочную открытку на Рождество отцу, погибшему в автокатастрофе, и получили неожиданный ответ.

В Великобритании сотрудники почты не смогли остаться равнодушными, увидев письмо семилетней и четырехлетней девочек отцу, погибшему в автокатастрофе. В ответ почтальоны отправили им собственноручно сделанную празднично оформленную открытку от имени папы, пишет РИА Новости со ссылкой на The Sun.

Почтальоны также приложили к открытке "письмо от Санта-Клауса", который пожелал им отличного Рождества.

Как рассказала порталу мать девочек, писать письма покойному отцу на его день рождения и на Рождество стало семейной традицией. В этом году дети отправили открытки без ее ведома.

"Открытка была составлена с такой заботой, я не ожидала ничего подобного, на свете точно есть хорошие люди", — сказала женщина.

Вместе с открыткой и письмом от Санта-Клауса в отделении почты также передали сопроводительное письмо, в котором объяснили, что обязаны вернуть написанное девочками письмо папе.

Мать девочек отметила, что со временем расскажет всю эту историю своим дочерям, а пока просто передаст им письмо от Санта-Клауса.