Девочки-подростки "по приколу" затопили туалет в торговом центре в районе Карелии

В Сегеже подростки затопили туалет в торговом центре и сбежали.

В паблике "Слушает Сегежа" сообщается, что подростки затопили туалет в ТРЦ "Весна".

"Девочки забились толпой в кабинку и начали съемку своего акта вандализма. Забив унитаз бумагой, они утрамбовали всё это дело поглубже и спустили воду. Туалет в момент затопило, а подростки скрылись", - сообщается в паблике.

Также в соцсети отмечено, что позже дети выложили видео своего хулиганского поступка в интернет.

На заставке видео написано: "прикол".